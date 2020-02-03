Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Музыка памяти: в Москве прошел заключительный концерт фестиваля в честь Валерия Халилова

Ирина Егорова
07:55 03.02.2020
Народный артист России Валерий Халилов, художественный руководитель ансамбля им. А.В. Александрова, погиб в декабре 2016-го при крушении Ту-154 в Сочи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Москве большим гала-концертом завершился международный музыкальный фестиваль в память о народном артисте России Валерии Халилове. На сцену вышли воспитанники военно-музыкального училища имени Халилова, зарубежные гости и, конечно, участники ансамбля Александрова.

В рамках фестиваля в течение трех дней в 15 городах проходили мастер-классы знаменитых музыкантов. 

Масштабный проект приурочили ко дню рождения дирижера - 30-го января Валерию Халилову исполнилось бы 68 лет.

Руководитель знаменитого ансамбля имени Александрова погиб в декабре 2016-го при крушении Ту-154 в Сочи.

Трагедия над Черным морем произошла 25 декабря 2016 года. Она унесла жизни 92 человек. Среди пассажиров были журналисты «Звезды» и других федеральных телеканалов, артисты ансамбля имени Александрова, глава благотворительного фонда Елизавета Глинка. Все они направлялись в Сирию для того, чтобы поздравить российских военнослужащих с Новым годом. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.02.2020, 22:43
Россия приостанавливает движение поездов в Китай
Дата03.02.2020, 06:00
С-300 отразили «атаку» на Москву и Подмосковье: видео учений
Дата01.02.2020, 07:23
Овечкин стал восьмым в рейтинге лучших снайперов в истории NHL
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата02.02.2020, 14:36
В «Туполеве» сообщили о первом испытательном полете модернизированного Ту-160М
Дата31.01.2020, 17:56
Минобороны будет противодействовать фальсификации истории
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:46 В стране и мире
Видео
Тишина на федеральном уровне: в России могут принять новый закон против шумных соседей
08:37 Спорт
Нурмагомедову предложили по 100 млн долларов за бои с Макгрегором и Мейвезером
08:26 Спорт
Видео
«У меня были свои планы»: Кокорин объяснил свое нежелание играть за «Сочи»
08:17 Армия
Видео
Сталь, снег и огонь: кадры масштабных учений танкистов, артиллеристов и стрелков в ЗВО
08:14 В стране и мире
Видео
Поезд Пекин - Москва вернулся в Россию без пассажиров из-за коронавируса
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Нурмагомедову предложили по 100 млн долларов за бои с Макгрегором и Мейвезером
Ученый рассказал, почему не стоит бояться магнитных бурь
Кардиолог развеял популярные мифы о фитнес-браслетах
Квантовая глупость: ученые назвали неожиданную причину совершения людьми ошибок
Заварили чай: озвучена очередная версия гибели группы Дятлова
Менеджер МакSим сообщила об уходе певицы со сцены
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.