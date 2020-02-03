Музыка памяти: в Москве прошел заключительный концерт фестиваля в честь Валерия Халилова

В Москве большим гала-концертом завершился международный музыкальный фестиваль в память о народном артисте России Валерии Халилове. На сцену вышли воспитанники военно-музыкального училища имени Халилова, зарубежные гости и, конечно, участники ансамбля Александрова.

В рамках фестиваля в течение трех дней в 15 городах проходили мастер-классы знаменитых музыкантов.

Масштабный проект приурочили ко дню рождения дирижера - 30-го января Валерию Халилову исполнилось бы 68 лет.

Руководитель знаменитого ансамбля имени Александрова погиб в декабре 2016-го при крушении Ту-154 в Сочи.

Трагедия над Черным морем произошла 25 декабря 2016 года. Она унесла жизни 92 человек. Среди пассажиров были журналисты «Звезды» и других федеральных телеканалов, артисты ансамбля имени Александрова, глава благотворительного фонда Елизавета Глинка. Все они направлялись в Сирию для того, чтобы поздравить российских военнослужащих с Новым годом.