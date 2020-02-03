История семьи, как история целого народа: материалы к проекту «Дорога памяти» помогают собирать волонтеры

Материалы о фронтовиках - фотографии, архивные документы, биографии - продолжают собираться, пополняя виртуальную библиотеку специального проекта «Дорога памяти». Сохранить воспоминания помогают волонтеры. Накануне в Калининграде одна из групп добровольцев навестила ветерана Великой Отечественной войны Нину Демешеву.

«Когда я была в пехотной роте санинструктором там были события, которых до сих пор забыть нельзя. И мы, молодежь, все это перенесли, но эта дружба, это единство, дали нам возможность закончить войну победой!», - сказала 97-летняя Демешева.

Добавить информацию в единую базу Минобороны можно и через стационарные центры, которые открыты во всех крупных городах.

Также добавить материал можно самостоятельно, для этого необходимо зайти на сайт проекта, выбрать вкладку и загрузить фото, заполнить поля - ввести фамилию, имя, воинское звание, место службы.

Семейные архивы, рассказывающие историю каждой семьи, станут не только виртуальным мемориалом. Десятки миллионов биографий отцов, дедов, прадедов можно будет увидеть в парке «Патриот», на Дороге Памяти, ведущей к Главному храму Вооруженных сил.

На сайте Министерства обороны РФ открыт раздел «Дорога памяти» посвящен 75-летию Великой победы. Прислать сведения о своих родственниках может любой желающий. Сбор будет продолжаться и после 9 мая, чтобы никто не остался забытым.