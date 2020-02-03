Появились фото подломившейся стойки шасси экстренно севшего в Томске самолета

Самолет Bombardier авиакомпании «Руслайн», следовавший из Екатеринбурга, при посадке в аэропорту Томска повредил шасси. На борту воздушного судна находились 32 пассажира и 4 члена экипажа, пострадавших нет.

«По данному факту следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована процессуальная проверка. В настоящее время следователи выехали на место происшествия, где проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - рассказала «Звезде» старший помощник руководителя Западно-Сибирского управления на транспорте СК России по взаимодействию со СМИ Наталия Чернокова.

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Из-за ЧП все рейсы, которые должны были вылететь или прибыть в томский аэропорт, задерживаются на несколько часов. Самолеты авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Аэрофлот» и S7 перенаправлены в новосибирский аэропорт Толмачево.