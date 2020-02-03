Военная драма «1917» признана лучшим фильмом премии BAFTA

Британская академия кино и телевизионных искусств BAFTA назвала лучшим фильмом драму «1917» о Первой мировой войне режиссера Сэма Мендеса. Об этом сообщается на сайте BAFTA.

Второго февраля фильм получил премии в семи из девяти категорий, в которых был заявлен. Картина признана лучшим «британским фильмом», а также награждена за лучший звук, операторскую работу, лучшие визуальные эффекты, лучшую работу художника-постановщика.

Кроме того, Мендес взял премию в номинации «Лучший режиссер».

Это не первая награда, которую получил фильм «1917». Ранее он стал триумфатором премии «Золотой глобус» и получил главный приз Гильдии продюсеров Америки. Кроме того, фильм Мендеса собрал 10 номинаций на премию «Оскар».

В основе сюжета - история двух солдат на передовой Первой мировой войны, которым поручили спасать жизни нескольких тысяч военнослужащих. Мировая премьера прошла 4 декабря, в России прокат фильма начался 30 января.

Номинация «Лучшая мужская роль» была присуждена Хоакину Фениксу («Джокер»). Лучшей актрисой стала Рене Зеллвегер (исполнила роль Джуди Гарленд в фильме «Джуди»).