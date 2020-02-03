Самолет из Екатеринбурга совершил аварийную посадку в Томске

Самолет Bombardier авиакомпании «Руслайн», следовавший из Екатеринбурга, при посадке в аэропорту Томска повредил шасси. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Из-за ЧП все рейсы, которые должны были вылететь или прибыть в томский аэропорт, задерживаются на несколько часов. Самолеты авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Аэрофлот» и S7 перенаправлены перенаправлены в новосибирский аэропорт Толмачево.

«Три рейса из Москвы: "Уральские авиалинии", "Аэрофлот" и S7 направлены в Новосибирск», - передает ТАСС слова представителя аэропорта Томска.

В настоящее время на месте ЧП проводят проверку сотрудники транспортной полиции.