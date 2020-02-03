Боевики нанесли очередной удар по жилым кварталам в Сирии
На этот раз несколько минометных ударов пришлись на квартал Могамбо.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В сирийском Алеппо боевики из Идлибской зоны деэскалации обстреляли из минометов жилые районы.
«Был взрыв, потом все посыпалось, мы упали на пол, так и лежали наверное минут 15, не вставали, обычно боевики стреляют несколькими минами, поэтому очень боялись, что еще будут взрывы», - рассказал пострадавший житель Мухаммад Абдулгани.
Уточняется, что во время обстрела было действительно два снаряда, однако одна мина не сработала.
Местные жители отмечают, что обстрелы усиливаются с наступлением темноты, потому что террористы пытаются посеять панику среди населения.
В конце января 2020 года в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано беспрецедентно высокое количество обстрелов со стороны боевиков.