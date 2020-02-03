Боевики нанесли очередной удар по жилым кварталам в Сирии

В сирийском Алеппо боевики из Идлибской зоны деэскалации обстреляли из минометов жилые районы.

«Был взрыв, потом все посыпалось, мы упали на пол, так и лежали наверное минут 15, не вставали, обычно боевики стреляют несколькими минами, поэтому очень боялись, что еще будут взрывы», - рассказал пострадавший житель Мухаммад Абдулгани.

Уточняется, что во время обстрела было действительно два снаряда, однако одна мина не сработала.

Местные жители отмечают, что обстрелы усиливаются с наступлением темноты, потому что террористы пытаются посеять панику среди населения.

В конце января 2020 года в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано беспрецедентно высокое количество обстрелов со стороны боевиков.