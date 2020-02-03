Эксперты рассказали о способах, которые позволят распознать банковских мошенников

В случае, когда вам звонит представитель банка и заявляет, что с карты пытаются списать деньги, необходимо попросить его представиться - назвать полностью должность, фамилию и имя, рекомендует эксперт по розничным продуктам Алена Тузова.

После чего следует уточнить, о какой именно карте идет речь и попросить назвать ее номер.

«Как правило, полными данными мошенники не обладают, и собеседник, скорее всего, попытается обойти этот вопрос», - пояснила Тузова.

Необходимо помнить, что ни при каких обстоятельствах нельзя называть CVV-код, который расположен на обратной стороне карты, ПИН-код карты и код-подтверждение из смс, так как настоящий сотрудник банка никогда не попросит этого сделать.

«Если в телефонном разговоре вы столкнулись с тем, что человек, представившийся сотрудником банка, просит вас назвать эти данные - немедленно повесьте трубку и свяжитесь с банком по номеру, указанному на вашей карте», - рекомендует специалист по банковским картам и эквайрингу Виктория Александрова.

К тому же, для звонка рекомендуется воспользоваться другим телефоном.

Зачастую для того, чтобы вывести деньги с карты, мошенники пользуются методами социальной инженерии, благодаря которым личные данные можно получить через сайты интернет-магазинов.

«Если вы обнаружили списания, которых вы не совершали, необходимо срочно обратиться в банк и заблокировать карту» - добавила Тузова в интервью «Российской газете».

По ее словам, для оплаты в интернете, лучше всего завести отдельную карту, на которую по мере необходимости можно просто переводить нужную сумму.