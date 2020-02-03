Более 90% россиян считают необходимым поправки в Конституцию

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство российских граждан поддерживают предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию.

Наибольший отклик получили предложения, направленные на индексацию пенсий не ниже прожиточного минимума - 91% опрошенных, а также фиксацию МРОТ - 90%.

Помимо этого, 87% поддерживают инициативу об увеличении ценза оседлости для кандидатов в президенты, 81% - считают необходимым дать возможность Конституционному суду проверять законопроекты по запросу президента России на предмет соответствия основному закону.

За запрет на иностранное гражданство и вид на жительство в другой стране для госслужащих, губернаторов, членов правительства, судей, депутатов Госдумы, а также сенаторов и муниципальных служащих проголосовало 68% респондентов.

Исследование было проведено методом телефонного интервью на территории России 24 января 2020 года.

О необходимости внести поправки в Конституцию Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию.