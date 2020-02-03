«Нас обманули»: как выступление Зеленского в Польше настроило против него украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский 26-27 января посетил Варшаву, в честь 75-летия годовщины освобождения фашистского концентрационного лагеря «Аушвиц-Биркенау» в польском Освенциме.

Совместно с президентом Польши Анджеем Дудой он выступил на брифинге, в ходе которого лидеры сделали несколько заявлений, вызвавших негативную реакцию со стороны Кремля и неоднозначные оценки среди украинцев.

Так, говоря об освобождении «Аушвица», и Дуда, и Зеленский, обошли стороной участие советских солдат.

Они радостно жмут друг другу руки сразу после блестящих, как им кажется, выступлений. Оголтелый русофоб польский президент Анджей Дуда и стремительно меняющий политический окрас президент Зеленский. В отличие от форума в Израиле, в Польше украинскому президенту дали выступить. И Зеленский выступил так, что у историков Второй мировой округлились глаза - в развязывании войны и Холокосте он обвинил Советский Союз.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», - заявил украинский президент.

Зеленский явно хотел произвести впечатление, и ему это удалось. В Польше он произнес ровно то, что хотел услышать Анждей Дуда. Офис Зеленского, похоже, опять не стал заморачиваться - в речи нового президента Украины политологи услышали до боли знакомые мотивы.

«Посмотрел брифинг Дуды и Зеленского. Очередной провал спичрайтеров, которые использовали речь то ли Порошенко, то ли Яценюка, не удосужившись даже адаптировать с учетом того, что произносить ее должен еврей и внук ветерана ВОВ. Зеленский читал с запинками, явно видел текст впервые и, по-моему, не всегда понимал, о чем это он вообще вещает», - написал директор украинского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

Похоже Зеленский стремительно теряет связь с реальностью. Его заносит все дальше и все чаще. Сначала он отказывается прийти на форум памяти жертв Холокоста, теперь обвиняет СССР - страну, которую на том самом форуме, со слезами на глазах, благодарили мировые лидеры и выжившие свидетели тех ужасов.

«Подобного текста можно было бы, наверное, ждать от Порошенко, но даже он себе такого не позволял. И то, что наговорил Зеленский в Польше, похоронило очень многие надежды граждан Украины, которые отдавали за него свои голоса. Явно ни этого ожидали украинцы, не такой позиции: обвинение своих предков в том, что они развязывали войну», - прокомментировал «Звезде» кандидат экономических наук, украинский политолог Александр Дудчак.

В пылу политического хайпа Зеленский, похоже, забыл, что Украина была второй по численности и величине Советской республикой. И сегодняшние граждане Украины - это дети и внуки тех, кто воевал против фашизма. Его слова, сказанные в Польше, на Украине восприняли как предательство истории своей же страны. И те, кто голосовал за Зеленского - внука ветерана, уже вряд ли поддержат его после такого идеологического перевоплощения.

«Я считаю, что он там плюнул в душу миллионам украинских граждан, которые слышали, как он рассказывает о том, что Советский Союз (а миллионы людей родом из Советского Союза), что Советский Союз чуть ли не организатор Холокоста. Я думаю, что Владимир Александрович подходит к "красной черте", за которой для части украинского общества, к которой я принадлежу, он становится человеком, которому невозможно подать руки», - отметил политолог Михаил Погребинский.

Опрос в Киеве показывает, что граждане Украины с экспертами в оценке Зеленского согласны. На вопрос «Поддерживаете ли вы высказывание Зеленского, что СССР виновен в развязывании Второй мировой войны?» многие ответили довольно резко.

«Ничего подобного! Он козел, и он вряд ли станет нормальным человеком».

«Советский Союз освободил всю Европу от фашизма, в том числе и Украину. Он так все перевернул, что наши родители там не причем».

В Польше Зеленский еще раз показал, как далеки друг от друга его предвыборные обещания и реальные действия. На какую реакцию, извращая историю Второй мировой, он рассчитывал, например, в Донбассе? Поставив в один ряд нацистскую Германию и Советский Союз, он вбил очередной кол в мирный процесс на юго-востоке Украины. И чем теперь он будет объяснять причины своих неудач лидерам «нормандского формата».

«Он управляемый человек! Он боится тех националистов, которых приблизили к власти. Он их очень боится», - считает жительница Донецка Ольга.

Похоже, что из успешного комика на сцене, во власти Зеленский превращается в несмешного и даже опасного политического клоуна.

Это мероприятие состоялось всего за два дня до его поездки в Польшу - в Ивано-Франковске с почестями хоронили одного из командиров дивизии СС «Галичина». Это можно было бы назвать очередным тайным нацистским шабашем, но на церемонии присутствуют мэр города и секретарь горсовета. И до этого Зеленскому нет никакого дела. Выходит, с этой стороной Второй мировой войны он согласен?

«Эти люди не могут быть героями. Никакой убийца мирного населения, женщин и детей не может ни при каких быть героизирован. Он может быть только погребен, скромный крест, какое-нибудь обозначение. Но это не могут быть герои Украины, назначенные, например, Верховной радой, объявленные героями, борцами за независимость, которые приравнены к участникам боевых действий и ветеранам войны», - подчеркивает глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Перепись истории Украины уже давно идет на государственном уровне. И надежды простых людей на то, что новый президент остановит этот процесс, не оправдались. Декоммунизация на Украине уже перешла в масштабную дерусификацию во всех сферах жизни. Закон об украинском языке вытеснил русский на государственном уровне. Новый закон об образовании рассчитан и вовсе прекратить в школах его изучение.

«Перед всеми тремя голосованиями за президента и в парламент мы слышали одно и тоже: когда команда Зеленского придет к власти, мы пересмотрим языковой закон и убедимся, не нарушает ли он права граждан. Нас обманули. Никто ничего не пересмотрел. «Армия, мова, вира» бодро шагает по стране, закрепилась и расширилась в других законах и подзаконных актах; детей наших поделили на три сорта по языку - есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках европейского союза и русскоязычные», - считает экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

То есть на родном языке теперь смогут получить образование только дети так называемых коренных народов: украинцы и крымские татары. Русских тут нет. Дети, носители одного из языков Евросоюза, должны изучать на украинском языке меньше половины школьных предметов. Русских нет и здесь. Дальше, в законе звучит «и иные» - третий сорт, русскоязычные. Этим детям оставят на родном языке лишь пару предметов.

Но, похоже, внутренние проблемы Украины Зеленского интересуют все меньше. Изменить что-то реально, он все равно не может. В последнее время он все отчетливее видит себя важным игроком на международной арене, но ведет себя как слон в посудной лавке.

Видимо, труднообъяснимое поведение Зеленского заметили и за океаном. И вот уже в Киев летит главный куратор и наставник Украины госсекретарь США Майк Помпео. На какое-то время, в пылу тяжелой борьбы с инициаторами импичмента Трампа, в США как-то подзабыли про Незалежную.

Зеленский же мечтал, что вот сейчас Помпео пригласит его с официальным визитом в США, и даже намекнул ему об этом.

«Если мы можем договориться о том, что важно обеим странам, если у нас есть предметы, важные для разговора, кроме стратегии и кроме тактики, важные разговоры, если мы сможем что-то подписать, что-то мы можем взять, я готов ехать и завтра», - сказал Зеленский.

Но госсекретарь от прямого ответа уклонился, сказав лишь, что для этого нужен прогресс. Вероятнее всего, Помпео имел ввиду тот самый компромат на семью Байденов, который так хотели получить от Зеленского, и который так сейчас нужен Трампу. Вслух вместо этого Майк Помпео произнес пафосную тираду о значимости Украины.

«Украинцы должны знать, что Украина - важная страна. Это не просто географическое сердце Европы. Это фактически оплот и крепость между Восточной Европой и авторитаризмом. Это страна, которая кормит европейцев и поддерживает трубы, которые отапливают Европу. Мы с президентом смогли обговорить вопрос отношений Украины и России. США защищают суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Мы продолжаем поддерживать Украину в присоединении к НАТО и приближении к ЕС», - заявил госсекретарь.

Директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, комментируя встречу Зеленского и Помпео отметил, что о географии говорят, когда больше не о чем говорить.

«Нечего сказать об экономике, нечего сказать о культурном развитии, об успехах в политико-правовой сфере, поэтому говорят о географии: о том, что, да, Украина большая красивая страна, есть там степи широкие, горы высокие, леса зеленые, женщины красивые, всякие напитки крепкие и закуски вкусные. И то, что речь идет о таком, это говорит о том, что украино-американские отношения не развиваются», - считает Белашко.

Неприятные новости для Зеленского накануне пришли откуда не ждал - из Верховной Рады. Там предупредили президента, что если и дальше партия «Слуга народа» продолжит лоббировать закон о свободной продаже земли Украине, то народ сменит власть.

«Еще полшага в сторону продажи земли и мы поменяем нашу власть. Меняли же власть спокойно. И это считается даже народным волеизъявлением, героизмом, когда люди вышли на улицы и свергли власть», - предложил депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович.

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