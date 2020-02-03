В Киеве застрелен известный хирург из Донецка

Пластический хирург из Донецка Андрей Сотник был убит неизвестным вечером 2 февраля в Киеве.

По информации правоохранительных органов, сообщение о стрельбе на улице Саксаганского поступило в районе 18 часов.

«Неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. Для его розыска и задержания ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция», - говорится на официальной странице полиции Киева в Facebook.

Уточняется, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины - «умышленное убийство».

Установить личность убитого удалось благодаря заявлению в Сети его коллеги Виктора Сысоенко. По его предположениям, убийство Сотника могло быть заказным.