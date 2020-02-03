Билл Гейтс, тайная лаборатория и заговор фармкомпаний: кому может быть выгоден коронавирус

Всемирная организация здравоохранения из-за коронавируса объявила о чрезвычайной ситуации международного значения. Страны одна за другой закрывают границы. В России – ограничивают движение на пунктах пропуска на границе с Китаем и Монголией, остановлены пассажирские железнодорожные перевозки, ограничено авиасообщение.

Случаи заражения уже зафиксированы в 23 государствах. Теперь в этом списке и Россия, правда заболевшими снова оказались граждане КНР.

«Больной коронавирусной инфекцией находится в специальной палате. Больной с подозрением был выявлен в день прохождения границы», - рассказала руководитель Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа.

Количество заразившихся по всему миру превысило 14 тысяч человек, еще 20 тысяч - под подозрением. Больше 90 процентов приходится на сам Китай, жертвами вируса стали более 300 человек. Сразу в 31 провинции Китая введен режим чрезвычайной ситуации.

Вакцину от вируса уже разрабатывают, в том числе и наши ученые. Российский Минздрав подготовил рекомендации по предотвращению распространение инфекции.

За эпидемией следит руководство страны, сформирован специальный штаб, который возглавила вице-премьер Татьяна Голикова. О защитных мерах, которые предпринимают в регионах, докладывают напрямую российскому лидеру Владимиру Путину.

Президент распорядился эвакуировать граждан нашей страны из наиболее зараженных регионов при помощи Воздушно-космических сил России. Первые самолеты Минобороны готовы вылететь в страну-эпицентр. Премьер-министр России Михаил Мишустин принял решение закрыть наземные пункты пропуска на Дальнем Востоке, а россиян незамедлительно вывезти из Китая.

«Пункт пропуска закрыт, именно поэтому здесь скопилась километровая очередь из большегрузов. А вот сейчас мимо нас проезжает автобус - в нем находятся туристы, которых в срочном порядке пришлось эвакуировать из Китая», - передает с границы корреспондент «Звезды» Денис Ивлев.

София Горовая учится в Харбине. Она оказалась в числе тех ста россиян, кого автобусом экстренно вернули на родину. Признается, что для нее это было неожиданно.

«Нам до последнего ничего не говорили. Наоборот, предполагали, что до марта останемся, пока границу не откроют», - делится София.

На погранпереходах все пассажиры прошли тщательный контроль - проверка тепловизорами, осмотр врачами. Без сложностей не обошлось - два человека оказались нездоровы. У них обнаружили высокую температуру, которая является первым симптомом коронавируса. Буквально через несколько часов тест показал, что у туристов обыкновенное ОРВИ, но врачи были обязаны перестраховаться.

Сегодня меры реагирования принимаются и на региональных уровнях. В приграничном с провинцией Хэйлунцтзянь Благовещенске для школьников ввели масочный режим.

Во Владивостоке подготовили специальные изолированные палаты для потенциальных зараженных, там же делают тесты для выявления коронавируса и проводят все необходимые процедуры, чтобы контролировать состояние пациентов и не допустить дальнейшего распространения болезни.

Некогда оживленный китайский рынок Владивостока сейчас пустует. Еще до начала эпидемии все торговцы уехали на родину отмечать Восточный Новый год, но праздники скоро закончатся, и если границу откроют, граждане КНР начнут массово возвращаться в Россию, в том числе из зараженных районов Китая.

Доктор биологических наук профессор Школы биомедицины ДВФУ и заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия Дальневосточного отделения Академии наук Михаил Щелканов о вирусах знает все. Он работал с сотнями заболеваний, в том числе с Эболой. Уверен, что возвращение граждан КНР в Россию не должно принести вреда.

«Я не вижу повода для паники. Если вы посмотрите уровень заболеваемости, хотя бы относительно к населению провинции Хубэй, то вы увидите, что это мизерный процент. Уровень умерших от заболевших на уровне 2-3%. При всей циничности — это очень низкий процент. И надо принять во внимание, что скорость распространения намного ниже того же гриппа, который нам хорошо знаком», - объясняет Михаил Щелканов.

Появляется множество теорий о происхождении коронавируса и о дальнейшем развитии событий. Самая популярная касается чудовищного предсказания Главы корпорации «Майкрософт» Билла Гейтса. Еще в прошлом году он заявил, что в скором времени от подобного коронавируса могут умереть 33 миллиона человек за 250 дней. Подсчеты сугубо математические, но верные, уверен IT-магнат.

После таких высказываний у приверженцев конспирологических теорий буквально нет сомнений, что вирус искусственного происхождения, а Билл Гейтс - один из его главных спонсоров. Еще один факт добавляет вес этой теории - несколько месяцев назад глава «Майкрософт» провел условные учения под названием «Событие 201», где была смоделирована вспышка нового вируса, от которого за 18 месяцев погибли 65 миллионов человек. Идея учений проста - глобализация во имя спасения.

«Итак, начнем. Землю захватила мировая пандемия. И только слаженная работа государств и крупного бизнеса может остановить ее».

Примечательно, что в этом театре жестокого цинизма участвовали известные фармацевтические гиганты и руководство Пентагона.

«Это не может быть совпадением, когда учения проводились, коронавируса не существовало. Либо это должен быть Нострадамус, либо человек, который его создал. Поэтому эти учения уже даже не косвенно, а прямо подтверждают причастность Гейтса к этой истории», - считает политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Факт в том, что пока заболевание поражает только представителей монголоидной расы, такая подозрительная избирательность вызывает вопросы у экспертов. Не менее широкое обсуждение вызвала история вокруг лаборатории по изучению опасных вирусов. Она находится в Ухане в 32 километрах от того самого рынка, где впервые зафиксировали заболевание.

Однако есть в Ухане и еще одна биолаборотория - о ней до последнего ничего не было известно. Ее адрес будто чья-то шутка - Гаоксин, три шестерки - число, упоминаемое в Библии, под которым скрыто имя зверя Апокалипсиса. Но еще символичнее, что она существует на деньги знаменитого банкира Джорожа Сороса, разделяющего глобалистические идеи Билла Гейтса. Казалось бы, совсем уж ядерная конспирология, но эксперты утверждают, за абсурдной оберткой кроется хитрый план.

«Она не только Сороса, но и китайская. И это может сработать. 11 миллионов население - раз. Китайская ответственность выше. Если вирус сбежал, то отвечать будет Китай. А США и Сорос будут не при делах. Очень хороший план», - добавляет Дмитрий Журавлев.

Экономисты уверяют, что вспышка нового вируса может стать причиной очередного экономического кризиса. Торги на Гонконгской бирже сопровождаются снижением котировок. Падают активы, связанные с туризмом, торговлей, игорным бизнесом и транспортом. Но при этом находятся и те, кому коронавирус на руку.

«Любая фармкомпания, которая участвует в разработке лекарств, связанных с эпидемиологией - будь то вакцины, антибиотики, иммуномодуляторы - все, что может быть причислено к лечению гриппа, она выигрывает от этого. Просто - как дважды два», - заявил президент «Лиги пациентов», член экспертного совета при правительстве РФ Александр Саверский.

Отдельные «гении маркетинга» решили, что эпидемия - хороший повод устроить ребрендинг простому ОРВИ. Аптеки активно продают противовирусные и иммуномодулирующие препараты с лозунгами «защити себя от коронавируса». Очевидно одно, что те, кому заболевание приносит выгоду, будут продолжать разжигать массовую истерию. Ведь набор таблеток, спреев и микстур можно хорошо продать, а здравы смысл - бесплатен. Мойте руки после улицы и при симптомах болезни обращайтесь к врачу - вот и все.

Однако на смертельном вирусе можно заработать не только деньги, но и подписчиков. Блогеры и просто активные пользователи социальных сетей пользуясь моментом и снимают провокационные ролики, которые иногда, мягко сказать, пугают людей.

Такой циничный юмор позволяют себе и федеральные СМИ. Карикатурист известного в Дании издания Jyllands-Posten Нильс Бо Бойсен перерисовал флаг КНР, убрав с него желтые звезды и заменив их на изображения вируса. Китай даже потребовал официальных извинений, но получил отказ от руководства СМИ. Мол, это не издевка над жертвами, это в Европе - свобода слова.

А вот французское издание Agora иронизирует над собой же: на карикатуре реакция общества на коронавирус и грипп. Первый - не унес ни одной жизни во Франции, но воспринимается как конец света, второй - убивает каждый год 10 тысяч французов, но никто не обращает на него внимания.

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