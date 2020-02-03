Первые ночные браки зарегистрировали в Москве

В «красивую» дату, 02.02.2020 года, во Дворце бракосочетания №1 (Грибоедовском ЗАГСе) в Москве провели первые ночные регистрации брака для 8 молодоженов.

«В ночь на 2 февраля расписались восемь пар молодоженов - именно столько пар могут зарегистрировать брак в ночное время. Эта красивая дата (02.02.2020) привлекла новобрачных тем, что читается одинаково как слева направо, так и справа налево», - сообщается на сайте мэра Москвы.

Нововведение в режиме работы Грибоедовского ЗАГСа появилось еще в конце декабря 2019 года, в связи с тем, что именно этот дворец пользуется наибольшей популярностью в столице.