Огромный краб устроил схватку с собакой: видео
Во время прогулки по пляжу домашний питомец явно не предполагал, что морской обитатель сможет оказать ему сопротивление.
© Видео: biotalaut_indonesia, Instagram © Фото: biotalaut_indonesia, Instagram
В Сети был опубликован видеоролик необычной стычки между собакой и крабом, которая произошла на одном из пляжей Соединенных Штатов.
На кадрах хорошо видно, как четвероногий друг, прогуливаясь вдоль берега по пляжу, внезапно натыкается на притаившегося в песке краба. Морской обитатель оказался не рад гостю и мгновенно перешел к самообороне - начал активно размахивать клешнями перед мордой собаки, пытаясь ухватить его за нос.
Пес, в свою очередь не растерялся, и был готов ответить ракообразному, пытаясь всячески прекратить его нападение.
В результате передряги, никто из животных не пострадал. Отдаляясь от берега, краб скрылся на дне.