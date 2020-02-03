Огромный краб устроил схватку с собакой: видео

В Сети был опубликован видеоролик необычной стычки между собакой и крабом, которая произошла на одном из пляжей Соединенных Штатов.

На кадрах хорошо видно, как четвероногий друг, прогуливаясь вдоль берега по пляжу, внезапно натыкается на притаившегося в песке краба. Морской обитатель оказался не рад гостю и мгновенно перешел к самообороне - начал активно размахивать клешнями перед мордой собаки, пытаясь ухватить его за нос.

Пес, в свою очередь не растерялся, и был готов ответить ракообразному, пытаясь всячески прекратить его нападение.

В результате передряги, никто из животных не пострадал. Отдаляясь от берега, краб скрылся на дне.