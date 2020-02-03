Минпромторг намерен ввести запрет на экспорт медицинских масок

В России планируют ввести ограничения на экспорт средств защиты из-за вероятного возникновения дефицита товара в связи с активносностью нового типа коронавируса 2019-nCoV из Китая.

На данный момент разработкой соответствующего проекта занимается Минпромторг.

Отмечается, что из-за резкого увеличения спроса на маски на территории России был зафиксирован восьмикратный рост оптовых цен и перебои с товаром в аптечных сетях.

Иностранные граждане помимо средств защиты стали активно закупать противовирусные препараты.

«С середины января продажи таких препаратов выросли на 80», - пишет газета «Коммерсант».

Вспышка коронавируса была зафиксирована в Ухане в конце 2019 года. Согласно последним данным, по всему миру заражены более 14 тысяч человек, погибли более 300 человек. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.