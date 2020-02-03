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Минобороны РФ: террористы и «Белые каски» готовят провокацию с «химоружием» в Сирии

Наталья Вальханская
23:11 03.02.2020
Новую провокацию планируется инсценировать в населенном пункте Маарет-эль-Артик с участием массовки около 200 человек, включая детей, ранее вывезенных с южных провинций.
Минобороны РФ: террористы и «Белые каски» готовят провокацию с «химоружием» в Сирии
© Фото: Edlib, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

На «горячую линию» российского Центра по примирению враждующих сторон 3 февраля в 22.15 по московскому времени поступила информация от двух жителей населенного пукнкта Маарет-эль-Арт, расположенного в Идлибской зоне деэскалации в 11 км северо-западнее Алеппо, о том, что представители организации «Белые каски» при поддержке террористов «Хайят Тахрир аш-Шам»* готовят провокацию с использованием отравляющих веществ.

«Для этого 1 февраля в Маарет-эль-Арт прибыла группа численностью около 15 человек представителей "Белых касок" под руководством уроженца Хан-Шейхуна и боевика террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* Махи ад-Дин аль-Ам. Данный террорист имеет опыт съемки постановочных кадров якобы "химатаки" 4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб», - рассказали «Звезде» в Центре по примирению враждующих сторон.

Новую провокацию планируется инсценировать в населенном пункте Маарет-эль-Артик с участием массовки около 200 человек из числа прибывших в Идлибскую зону деэскалации родственников боевиков, включая детей, ранее вывезенных с южных провинций.

«К месту съемок из подземного хранилища "белокасочниками" на двух пикапах сегодня было доставлено около 400 литров химического раствора», - добавили в ЦПВС,

Готовые видеосюжеты должны быть опубликованы на информационных ресурсах «Белых касок» в социальных сетях для подхвата ведущими западными и арабскими СМИ.

Российский центр примирения враждующих сторон призывает всех участников данной провокации отказаться от реализации преступных планов, а турецкую сторону - оказать все возможное давление на боевиков в подконтрольном секторе Идлибской зоны деэскалации для ее предотвращения.

«Хайат Тахрир аш-Шам»* (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*) - запрещенные в РФ террористические организации. 

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