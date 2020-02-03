Голикова: Китай не передал России штамм нового коронавируса

Китайская сторона до сих пор не передала России штамм нового коронавируса, которым заразились уже более 14 тысяч жителей Поднебесной. Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге, где обсуждались вопросы профилактики и распространения коронавируса в России, наши специалисты вынуждены работать над вакциной против опасного вируса исходя из доступных источников, которые имеются в их распоряжении.

При этом вице-премьер отметила, что власти РФ контролируют ситуацию с распространением вируса в России и причин для введения дополнительных ограничительных мер нет. В том числе, полного запрета на авиасообщение между РФ и Китаем.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на брифинге, также подчеркнула, что двое граждан КНР, у которых был диагностирован коронавирус на территории РФ, находятся в стационаре под наблюдением врачей. Кроме того, медики наблюдают за теми, кто контактировал с заболевшими.

Напомним, масштабная вспышка вирусной пневмонии в Китае началась в декабре с города Ухань, который 23 января власти страны перевели на карантин. По последним данным, жертвами болезни стали 304 жителя КНР.