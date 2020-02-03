Макрон предложил провести переговоры с Россией и США по контролю над вооружениями

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался о необходимости проведения переговоров между Россией и США касательно контроля над вооружениями. Об этом французский лидер заявил на пресс-конференции в президентом Польши Анджеем Дудой.

По словам Макрона, Франция хочет вновь взять на себя ответственность в диалоге по контролю над вооружениями, особенно теми, которые могут ударить по Европе.

«Мы не должны оставаться в сложившейся ситуации, которая ставит нас в условия международной аномии. Мы должны реконструировать надежные правила, процедуры и, будучи одной из сторон за круглым столом, защитить страны (Евросоюза)», - отметил глава Франции.

Макрон заявил, что в последние годы Россия не соблюдала Договор о РСМД, а Вашингтон и вовсе вышел из него, не консультируясь с европейскими союзниками. Поэтому последние не должны соглашаться на то, что упомянутым Договором занимаются данные державы.

«Франция не стала пророссийской, как я иногда слышу. Франция не за и не против России. Франция - проевропейская. Но я хорошо вижу, что и Россия - это Европа, даже если она не является частью Европейского союз. И она - наш сосед. Мы не заинтересованы в ситуации, когда не смотрим в лицо реальности, позволяя в отношениях с Россией накапливаться неразрешенным конфликтам и недопониманию. Поэтому интересы безопасности и стабильности Европы и европейских партнеров для Франции - это абсолютный приоритет», - подчеркнул французский лидер.

Напомним, выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста 23 января, президент РФ Владимир Путин предложил провести в 2020 году саммит между РФ, Китаем, США, Францией и Великобританией по мировым проблемам. Глава РФ заявил, что страны-основательницы ООН могут и должны подать пример для сохранения мира.