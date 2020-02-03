Самолет Air Canada благополучно совершил аварийную посадку в Мадриде: видео

Готовившийся к аварийной посадке Boeing 767 Air Canada благополучно приземлился в аэропорту Мадрида. На видеокадрах, сделанных очевидцами, видно, как лайнер плавно коснулся посадочной полосы.

Борт совершил вылет из Мадрида в Торонто, однако в ходе полета у него возникли проблемы со стойкой шасси и двигателем. В связи с неполадками пилоты приняли решение вернуться в пункт отправления.

Для осмотра лайнера в воздух был поднят истребитель ВВС Испании, который какое-то время летел рядом с ним. Перед аварийной посадкой Boeing был вынужден вырабатывать топливо.