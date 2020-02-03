Самолет Air Canada благополучно совершил аварийную посадку в Мадриде: видео
В связи с техническими неполадками вылетевший в Торонто Boeing вынужден был вернуться обратно в Испанию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Готовившийся к аварийной посадке Boeing 767 Air Canada благополучно приземлился в аэропорту Мадрида. На видеокадрах, сделанных очевидцами, видно, как лайнер плавно коснулся посадочной полосы.
Борт совершил вылет из Мадрида в Торонто, однако в ходе полета у него возникли проблемы со стойкой шасси и двигателем. В связи с неполадками пилоты приняли решение вернуться в пункт отправления.
Для осмотра лайнера в воздух был поднят истребитель ВВС Испании, который какое-то время летел рядом с ним. Перед аварийной посадкой Boeing был вынужден вырабатывать топливо.