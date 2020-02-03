«Кризис развития»: Захарова прокомментировала слова президента Эстонии о Тартуском договоре

В ответ на слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года является действующим Мария Захарова заявила, что подобного рода высказывания говорят о проблемах не с прошлым, а с будущим.

«Заявления типа "Тартуский договор действует", "мы должны требовать репараций" свидетельствуют о том, что у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим», - написала официальный представитель МИД РФ на своей странице в Facebook.

Также она подчеркнула, что такой шаг может быть связан с кризисом развития, в результате чего «нечем привлекать электорат».

Накануне Кальюлайд призвала отказаться от пересмотра границ с Россией, но при этом заявила, что Тартуский договор по-прежнему является действительным документом.