Путин и король Саудовской Аравии обсудили координацию в рамках «ОПЕК+»
Телефонный разговор состоялся по инициативе главы иностранного государства.
© Фото: пресс-служба президента РФ
Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с главой Саудовской Аравии, королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Инициатива проведения телефонных переговоров исходила от главы королевского Дома Саудитов.
В ходе беседы лидеры двух государств обсудили текущую ситуацию на мировом рынке углеводоров.
Как отмечается на официальном сайте главы РФ, Путин и король Саудовской Аравии подтвердили готовность к дальнейшей координации действий в формате «ОПЕК+» (Международная организация стран - экспортеров нефти, и ряд не входящих в организацию государств, к которым относится и Россия).