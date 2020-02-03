Роухани допустил изменения в сотрудничестве с МАГАТЭ

Глава Ирана Хасан Роухани встретился с председателем Европейского парламента Жозефом Боррелем, объявив в ходе переговоров, что Тегеран может пересмотреть сотрудничество с МАГАТЭ в том случае, если возникнут новые обстоятельства. При этом Тегеран, по словам Роухани, по-прежнему остается привержен тому, что касается инспекций организации.

Президент Ирана подтвердил главе дипломатии ЕС, что его страна может возобновить выполнение своих обязательств по ядерной сделке, от которых отказался ранее, как только то же самое сделает европейская сторона. При этом Роухани отметил, что Иран не выходил за рамки сделки, когда отказывался выполнять ее положения.

Соглашение между «шестеркой» стран (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном было подписано в 2015 году и предполагало, что с Исламской Республики снимут санкции, если она ограничит свою ядерную программу. Через три года США в одностороннем порядке вышли из соглашения и вновь ввели санкции против Тегерана. В ответ на это Иран начал постепенно отказываться от выполнения положений соглашения.