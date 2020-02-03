В Мадриде готовится к аварийной посадке самолет Air Canada: видео

Самолет Boeing 767 Air Canada, вылетевший из Мадрида в Торонто, вернулся в Испанию и вырабатывает топливо перед аварийной посадкой. По данным местных СМИ, у лайнера возникли проблемы со стойкой шасси и двигателем.

На кадрах, опубликованных одним из пассажиров самолета, видно, что рядом с бортом летит истребитель ВВС Испании, который подняли для осмотра лайнера.

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Как пишет профсоюз пилотов в Twitter, что при взлете части шасси попали в двигатель, однако официально это информация не подвержена.