Генпрокуратура обжаловала приговор Котову по делу о митингах

Генеральная прокуратура Российской Федерации попросила суд снизить наказание Константину Котову с четырех лет лишения свободы до одного года заключения, обжаловав приговор оппозиционеру.

34-летний мужчина получил наказание за неоднократные нарушения установленного порядка организации и участия в митингах.

«Кассационное представление заместителя генпрокурора Леонида Коржинека поступило в районный суд», - цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря суда Ольгу Бондареву.

В ближайшее время представление надзорного ведомства будет передано для рассмотрения во второй кассационный суд общей юрисдикции.

Проверить законность приговора Котову Генпрокуратуре поручил президент РФ Владимир Путин после того, как его попросили обратить внимание на дело оппозиционера на ежегодной пресс-конференции.