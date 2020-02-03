Иран больше не намерен помогать Украине в расследовании крушения Boeing

Тегеран прекращает сотрудничество с Киевом по делу о катастрофе самолета Boeing 737-800. Это было сделано после того, как Украина допустила утечку информации. Как заявил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, речь идет о записи переговоров пилота одного из самолетов с диспетчером.

В звуковом файле отмечается, что пилот заметил ракету, поразившую украинский Boeing, и сообщил об этом на землю. О наличии этой записи сегодня рассказал президент Украины, после чего она непонятным образом попала в руки представителей СМИ.

«Этот файл был среди материалов, предоставленных группе экспертов, расследующих катастрофу», - отметил Резайефар.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» по ошибке сбили системы ПВО Ирана утром 8 января. В результате катастрофы погибли 176 человек. На борту было 11 граждан Украины, из них - девять членов экипажа.