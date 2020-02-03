Юнармейцы записали видеоинструкцию к проекту «Дорога памяти»

Юнармейцы упростили задачу тем, кто хочет увековечить память родных - участников Великой Отечественной войны. Ребята записали подробную видеоинструкцию, которая рассказывает об уникальном проекте «Дорога памяти», и о том, как поделиться о нем со своими друзьями, одноклассниками, соседями и родными.

Напомним, раздел «Дорога памяти» на сайте Минобороны ждет снимки ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Поделиться историей своего родственника может любой желающий.

Пункты сбора фотографий также будут работать на вокзалах, в аэропортах и в парках столицы. Собранные данные войдут в одноименную мультимедиагалерею на территории храмового комплекса в подмосковном парке «Патриот». Его торжественное открытие пройдет 9 мая, в день 75-летия Великой Победы.