Замминистра обороны Фомин обсудил с послом Ирана в Москве вопросы двустороннего военного сотрудничества

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в России Каземом Джалали. Переговоры состоялись в понедельник, 3 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В частности, Фомин поздравил Джалали с назначением на новую должность и пожелал успехов в его деятельности.

Помимо этого, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества и провели обмен мнениями по вопросам региональной безопасности. Также был подтвержден настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере.