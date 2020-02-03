Деньги на болезни: кто и как зарабатывает на коронавирусе

Открывшиеся впервые после новогодних каникул китайские биржи уже в первые минуты торгов из-за коронавируса упали сразу на 8%. Крупнейшие производители электроники, мировые автогиганты и даже сеть известных кофеен приостановили свою работу.

В России, где новых случаев заболевания коронавирусом пока не выявлено, ситуация остается спокойной. Однако особо предприимчивые дельцы уже пытаются использовать ее в своих целях - во многих регионах, как, например, в Мурманске, в аптеках резко взлетели цены на маски.

На Дальнем Востоке подорожали овощи и фрукты. О прекращении их поставок из Китая уже объявил как минимум один из крупнейших продуктовых ритейлеров.

Не допустить роста цен и в то же время сдержать распространение коронавируса - это задачи, которые стоят перед российским правительством. Недостатка в лекарствах Россия не испытывает и даже готова в случае необходимости оказать гумпомощь Китаю. Но пока приостанавливает выдачу всех туристических и рабочих виз гражданам этой страны.

«Мы буквально на днях подписали Национальный план по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России. Кроме того, теперь она добавлена в перечень особо опасных заболеваний. Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе изоляцию или карантин», - заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

С нуля часов железнодорожное сообщение с КНР полностью прекращено. На Ярославский вокзал сегодня почти пустым вернулся последний поезд из Поднебесной. Среди пассажиров оказались лишь несколько человек.

В отмене авиарейсов необходимости в правительстве пока не видят. Каждого, кто прилетает в Россию из зоны ЧС международного масштаба, осматривают врачи. Для иностранцев с признаками опасного заболевания предусмотрели места в пунктах временного размещения, которые пока пустуют.

На этом фоне в самом Ухане и провинции Хубэй едва успевают справляться с наплывом пациентов. Сегодня в Китае открылся новый госпиталь, построенный в рекордно короткие сроки.

Ситуация с распространением вируса остается тяжелой. Во многом за счет распространения слухов и паники. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, который сам не на шутку встревожил многих людей.

По последним данным, число заболевших превысило 17 тысяч, жертвами коронавируса стали 360 человек.