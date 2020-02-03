Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Турции после инцидента в Идлибе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу сирийское урегулирование, включая ситуацию в Идлибе. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«Стороны комплексно рассмотрели ход сирийского урегулирования, уделив особое внимание текущему положению дел в Идлибской зоне деэскалации», - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что министры подтвердили необходимость неукоснительного соблюдения двусторонних договоренностей. Прежде всего, речь идет о соглашениях, достигнутых по итогам встречи президентов РФ и Турции 17 сентября 2018 года в Сочи.

«В этом контексте подчеркнута важность скорейшего размежевания умеренной оппозиции и террористических элементов, немедленное прекращение всяческих провокаций в отношении мирных граждан и вооруженных сил Сирии», - уточняется в публикации.

Вместе с тем, главы МИД РФ и Турции обсудили дальнейшие практические шаги стран-гарантов астанинского процесса в целях нормализации обстановки «на земле» и содействия усилиям Конституционного комитета.

«Министры вновь отметили безальтернативность всеобъемлющего разрешения сирийского кризиса политико-дипломатическими средствами», - отмечается в сообщении.

Накануне в сирийском Алеппо боевики из Идлибской зоны деэскалации обстреляли из минометов жилые районы. В результате инцидента в Минобороны Турции сообщили о том, что четверо турецких военных погибли и девять получили ранения. Один из раненых военных находится в тяжелом состоянии.