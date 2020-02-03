Все российские организованные туристы вернулись из КНР

Путешествовавшие в Китай российские граждане, которые отправились в КНР с помощью организованных туров, вернулись на родину. Об этом сообщили в Ростуризме.

Ранее стало известно, что авиакомпания AZUR Air вывезла из Китая две тысячи россиян. При этом перевозчик объявил, что вернет полную стоимость билетов пассажирам, намеревавшимся вылететь в Санью самостоятельно. А те, кто купил билеты в составе турпакета, должны для этого обратиться в свое турагентство или напрямую к туроператору.

Новый вид коронавируса вызвал невероятную вспышку вирусной пневмонии в КНР. Впервые заболевание было зарегистрировано в Ухане в декабре 2019 года. В настоящее время от вирусного недуга в Китае страдают более 14 тысяч человек.