85-летний украинский ученый рассказал о пытках СБУ

Харьковский ученый Мехти Логунов, которого украинский суд в 2018 году приговорил к 12 годам тюрьмы по обвинению в госизмене, в студии «Открытого эфира» рассказал, почему его несколько раз исключали из списка для обмена между Киевом и Донбассом.

«Я очень опасен для них. Я ведь ничего не скрывал. Я им (СБУ - прим.ред) сказал, что как только я обменяюсь, я поеду в Европу и везде буду доказывать, какая зверская, беззаконная, беспредельная система здесь устроена. Людей пытают, людей ни за что закрывают. Я найду такие структуры, таких людей, которые это услышат», - пообещал Логунов.

По словам ученого, до ареста служба безопасности Украины тщательно следила за ним - прослушивала разговоры, читала его личную переписку.

«Я - выгодная кандидатура. Человек пожилой, кандидат технических наук, научный работник. Они ведь читали и всю мою почту, все мои разговоры, а я последние 25 лет работал в Европе. Мое дело - это переработка отходов, в том числе изношенных шин. Я очень много ездил по европейским предприятиям. Ко мне также приходили очень серьезные инвестиционные предложения, которые составляли порядка 80 миллионов евро. И когда она обнаружили на моей почте платежные поручения на 5,5 миллиона долларов, которые приходили на счета словацкой фирмы, а я являюсь совладельцем одной словацкой фирмы, у них сорвало крышу», - пояснил Логунов.

На Украине 85-летнего Логунова обвинили в сборе информации об украинской армии якобы в интересах России. Орджоникидзевский районный суд Харькова 31 июля 2018 года приговорил ученого к 12 годам тюрьмы. Но 27 декабря Владимир Зеленский подписал указ о помиловании Логунова В конце декабря 2019 года на линии соприкосновения в районе Горловки киевская сторона передала ученого Донбассу в рамках обмена удерживаемых лиц.