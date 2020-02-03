Экипаж барка «Седов» готовится к заходу в порт Монтевидео

Матросы и курсанты барка «Седов», огибающего земной шар, перед заходом в Монтевидео устроили банно-прачечный день. Это традиция. Робы и тельняшки нещадно натирают щетками на палубе. Затем отдраивают сам парусник от бушприта до кормы. Позади 7 тысяч морских миль.

На пути из испанского Лас-Пальмаса в столицу Уругвая, барк в течение часа шел по линии экватора.

В это время был поднят государственный флаг, и сразу в двух полушариях прозвучал гимн России. «Седов» вместе с фрегатом «Паллада» и барком «Крузенштерн», участвует в экспедиции "Паруса мира", посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Победы.