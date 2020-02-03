В МИД РФ обсудили с послом Палестины «сделку века»

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов, являющийся специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, встретился с послом Палестины в Москве Абдельхафизом Нофалом.

Встреча состоялась по просьбе посла Палестины. Как сообщили в дипломатическом ведомстве, во время беседы стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, делая акцент на перспективах палестино-израильского урегулирования в свете обнародованной США «сделки века». Другой причиной для встречи также послужило заявление Совета Лиги арабских государств по этому вопросу от 1 февраля 2020 года.

Напомним, «сделкой века» президент США Дональд Трамп назвал новый план урегулирования арабо-израильского конфликта. Согласно его условиям, США предусматривают создание еврейского и палестинского государств, в котором Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, а Палестина в качестве столицы получит Восточный Иерусалим.