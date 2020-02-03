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Кушиташвили временно исключили из сборной России

Александра Арсентьева
18:18 03.02.2020
В понедельник военный суд заключил под стражу Кушиташвили сроком на два месяца.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Федерация бокса России окажет юридическую помощь двукратному чемпиону России Георгию Кушиташвили, арестованному после нападения на росгвардейца. Об этом заявил генсекретарь федерации Умар Кремлев.      

«Для нас это шок, он ни разу не был замечен в драке или в пьянстве. Наши спортсмены еженедельно сдают анализы, биохимию, несколько раз в неделю сдают пробы на допинг. Ситуация шоковая, и если следствие докажет, что он поднял руку на сотрудника Росгвардии, то мы это осудим», - сказал он.   

По словам Кремлева, если это подтвердится, то федерация не будет бросать спортсмена. Тем не менее, она будет настаивать на максимальном наказании, чтобы «другим было неповадно употреблять наркотики и поднимать руку на сотрудника».

Генсекретарь федерации отметил, что в качестве наказания за случай с нападением на представителя Росгвардии Кушиташвили был исключен из состава сборной России.

«Он временно исключен из состава сборной, но, думаю, он не вернется в нее», - заявил Кремлев.

В воскресенье Георгия Кушиташвили и его друга Овика Оганнисяна задержали в Москве за нападение на сотрудника Росгвардии. При досмотре у Кушиташвили, по версии следствия, нашли пакетик с кокаином весом 0,61 грамма. Оганнисян по данному делу проходит свидетелем.

В понедельник военный суд заключил под стражу Кушиташвили сроком на два месяца. Адвокат боксера Александр Дегтерев сообщил, что защита собирается обжаловать решение суда.

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