В Цхинвале найдено тело российского советника министра здравоохранения Южной Осетии
В настоящее время на месте ЧП работают следственные органы. Все обстоятельства и причины смерти устанавливаются.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: south-ossetia.info
В Цхинвале обнаружено тело российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его супруги. Они были найдены в собственном доме в Цхинвале. Информацию об этом подтвердили «Звезде» в посольстве РФ в республике.
«В данный момент ведется расследование», - сообщил секретарь-референт Андрей Кириков.
Все обстоятельства и причины смерти устанавливаются.