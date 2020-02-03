В Цхинвале найдено тело российского советника министра здравоохранения Южной Осетии

В Цхинвале обнаружено тело российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его супруги. Они были найдены в собственном доме в Цхинвале. Информацию об этом подтвердили «Звезде» в посольстве РФ в республике.

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