Исполнилось 75 лет со дня завершения Висло-Одерской операции
75 лет назад советские войска успешно завершили Висло-Одерскую стратегическую наступательную операцию.
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Прорвав оборону немцев в первый же день, всего за три недели беспрецедентного стремительного прорыва, войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, под командованием маршалов Жукова и Конева разгромили полумилионную вражескую группировку.
Красная Армия полностью освободила Польшу и вступила на землю Германии, захватив плацдармы на западном берегу Одера.
Крах нацистов стал неизбежен. До Берлина оставалось не более 70 километров.