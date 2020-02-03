Исполнилось 75 лет со дня завершения Висло-Одерской операции

Прорвав оборону немцев в первый же день, всего за три недели беспрецедентного стремительного прорыва, войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, под командованием маршалов Жукова и Конева разгромили полумилионную вражескую группировку.

Красная Армия полностью освободила Польшу и вступила на землю Германии, захватив плацдармы на западном берегу Одера.

Крах нацистов стал неизбежен. До Берлина оставалось не более 70 километров.