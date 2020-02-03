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«Вокзал закрыт, транспорт не работает»: как россияне готовятся к эвакуации из Китая

Лина Давыдова
23:29 03.02.2020
По последним данным, по всему миру новым типом коронавируса заразились более 14 тысяч человек, погибли более 300 человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Utuku, Ropi, Globallookpress

Министерство обороны РФ эвакуирует россиян из Китая из-за вспышки пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. По данным посольства РФ, из 202 проживающих в провинции Хубэй граждан нашей страны, с которыми удалось связаться дипломатам, готовность уехать выразили 133 человека.

Среди них - семья Кетуниных, которая живет в Чэнду. В программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» Александр Кетунин рассказал об обстановке в городе. По словам мужчины, сейчас  в Чэнду работают только магазины и аптеки.

«Сегодня идет 11-й день изоляции нашего города. Это произошло очень неожиданно:  вслед за изоляцией Уханя у нас закрылся вокзал, закрылись все выезды на автомагистрали и перестал работать общественный транспорт. Позже ограничения коснулись и передвижений в городе. Было запрещено ездить на частных автомобилях. На сегодняшний день даже выход из нашего жилого комплекса осуществляется только по записи и только по особой необходимости через отдельный пропускной пункт. Работают только продуктовые магазины и аптеки, но есть дефицит защитных масок», - обрисовал ситуацию Александр.

Семья Кетуниных уже собрала свои вещи и готовится к эвакуации,  запланированной на 4 февраля.

«Недавно мы получили звонок из Пекина, из нашего посольства о том, что подтверждается эвакуация, и для нас будет организован специальный транспорт, который доставит нас сразу к аэропорту Уханя», - пояснил Александр.

По последним данным, по всему миру новым типом коронавируса заразились более 14 тысяч человек, погибли более 300 человек.

Вирус вырвался и за пределы Поднебесной. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией. 

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