«Вокзал закрыт, транспорт не работает»: как россияне готовятся к эвакуации из Китая

Министерство обороны РФ эвакуирует россиян из Китая из-за вспышки пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. По данным посольства РФ, из 202 проживающих в провинции Хубэй граждан нашей страны, с которыми удалось связаться дипломатам, готовность уехать выразили 133 человека.

Среди них - семья Кетуниных, которая живет в Чэнду. В программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» Александр Кетунин рассказал об обстановке в городе. По словам мужчины, сейчас в Чэнду работают только магазины и аптеки.

«Сегодня идет 11-й день изоляции нашего города. Это произошло очень неожиданно: вслед за изоляцией Уханя у нас закрылся вокзал, закрылись все выезды на автомагистрали и перестал работать общественный транспорт. Позже ограничения коснулись и передвижений в городе. Было запрещено ездить на частных автомобилях. На сегодняшний день даже выход из нашего жилого комплекса осуществляется только по записи и только по особой необходимости через отдельный пропускной пункт. Работают только продуктовые магазины и аптеки, но есть дефицит защитных масок», - обрисовал ситуацию Александр.

Семья Кетуниных уже собрала свои вещи и готовится к эвакуации, запланированной на 4 февраля.

«Недавно мы получили звонок из Пекина, из нашего посольства о том, что подтверждается эвакуация, и для нас будет организован специальный транспорт, который доставит нас сразу к аэропорту Уханя», - пояснил Александр.

По последним данным, по всему миру новым типом коронавируса заразились более 14 тысяч человек, погибли более 300 человек.

Вирус вырвался и за пределы Поднебесной. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией.