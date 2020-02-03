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ИГИЛ* взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне

Валентина Пескова
17:42 03.02.2020
По данным СМИ, группировка объявила человека, совершившего нападение, одним из своих сторонников.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alex Lentati, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Лондоне продолжается расследование теракта, произошедшего в столице Великобритании накануне. Как сообщили зарубежные СМИ, террористическая группировка ИГИЛ* объявила совершившего нападение мужчину одним из своих сторонников и взяла на себя ответственность за произошедшее.

Напомним, средь бела дня молодой мужчина напал с ножом на прохожих на оживленной улице. Люди в панике начали разбегаться и прятаться в магазинах и кафе, но двоих он успел ранить.

«Если бы не скорость полиции и блистательная работа медиков, у нас вчера могло быть как минимум два смертельных случая. Мы знаем, что более 70 человек были осуждены за терроризм, а затем освобождены из тюрьмы. Около 200 человек остаются под стражей. Что делает правительство, чтобы убедиться, что они не представляют опасности для общества? Как мы можем убедиться, что они подверглись наказанию и исправились, а не стали жертвами радикализации?» - сообщил мэр Лондона Садик Хан.

«Полиция ведет расследование в отношении того, что этот подозреваемый явно имел определенную историю преступлений, связанных с терроризмом. В ответ на теракт в Лондоне, всего две недели назад я объявила о пакете мер, в основном, направленных на борьбу с терроризмом и преступлениями террористов. Эти меры предотвратят их досрочное освобождение и удвоят сроки их заключения, дадут полиции больше ресурсов, в которой они нуждаются. Мы собираемся объявить завтра о новых мерах, которые будут касаться основ борьбы с терроризмом», - в свою очередь, заявила министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.

Как выяснилось, в конце января нападавший - 20-летний Судеш Амман - вышел из тюрьмы, где отбывал срок за терроризм. Его освободили досрочно, чтобы установить, с кем он был связан. Полицейские в штатском следили за ним и в момент нападения. Возможно поэтому его удалось быстро ликвидировать. На груди у преступника был закреплен муляж взрывного устройства. Сейчас ищут возможных сообщников экстремиста.

ИГИЛ* - террористическая организация, запрещенная в РФ

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