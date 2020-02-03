Американское СМИ назвало пять самых опасных видов советских вооружений

Американский журнал National Interest назвал пять самых опасных видов вооружения, произведенных в Советском Союзе и используемых до сегодняшнего дня.

Первую строчку рейтинга занял АК-47, спроектированный еще в 1947 году. Автор статьи считает, что автомат стал популярным благодаря легкости и простоте в использовании. Преимуществом автомата названы надежная конструкция, возможность вести автоматический огонь и боеприпасы калибра 7,62 мм.

На втором месте расположились подводные лодки класса «Тайфун». Отмечается, что они являются самыми большими субмаринами в мире. Замыкает тройку танк Т-55, который сочетает в себе огневую мощь, высокий уровень защиты и мобильность.

В число опасных советских вооружений издание включило и сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, способный действовать ночью и в сложных метеоусловиях, а также нести в двух отсеках сразу 22 тонны боеприпасов.

В список попала 122-миллиметровая буксируемая гаубица образца 1938, которая могла поражать цели на расстоянии до 11,8 километров.