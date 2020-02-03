Володин: к проекту об изменении Конституции РФ поступило около 70 поправок

В комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству поступило 65 поправок ко второму чтению президентского законопроекта об изменении Конституции РФ. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«По информации председателя профильного комитета (Госдумы Павла Крашенинникова - прим. ред.), 65 поправок на начало заседания Совета Госдумы поступило», - сообщил он.

Володин добавил, что речь идет о поправках, которые были официально внесены в Госдуму, где «инициаторами являются и депутаты, и члены Совета Федерации, и другие субъекты законотворческой деятельности».

«Все эти поправки требуют экспертизы всесторонней, изучения этого вопроса. И мы посчитали правильным на это дополнительно дать время профильному комитету», - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию. Госдума поддержала его в первом чтении. В частности, поправки были направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.

Закончить работу над поправками в Конституцию РФ планировалось до 6 февраля. Однако сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции РФ Андрей Клишас обратился к президенту страны с просьбой продлить сроки работы.