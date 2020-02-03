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Мишустин поручил обеспечить ввоз в Россию незарегистрированных лекарств

Александра Арсентьева
17:32 03.02.2020
До 13 февраля нужно подготовить документы о порядке ввоза в РФ незарегистрированных лекарств, в которых нуждаются пациенты с тяжелыми заболеваниями.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Christoph Soeder, dpa, Globallookpress

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 13 февраля подготовить документы о порядке ввоза в Россию незарегистрированных лекарственных препаратов, чтобы избежать повторения ситуации с препаратом «Фризиум».

«Когда речь идет о важных лекарствах, нельзя, чтобы повторялись такие ситуации, как, например, в прошлом году с препаратом "Фризиум"», - сказал он на оперативном совещании со своими заместителями.

По его словам, до 13 февраля нужно подготовить документы о порядке ввоза в РФ незарегистрированных лекарств, в которых нуждаются пациенты с тяжелыми заболеваниями, в первую очередь, дети.

Глава правительства отметил, что данное поручение было дано президентом по результатам послания Федеральному собранию, сообщает ТАСС.

«Я попрошу Татьяну Алексеевну Голикову четко организовать эту работу и доложить о готовности регионов к выполнению национального плана», - отметил Мишустин.

Говоря о лекарствах, которые необходимы для борьбы с коронавирусом, он подчеркнул, что в России в настоящее время есть все необходимые препараты.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному Собранию заявил, что необходимо не допустить ситуации с перебоями в поставках лекарственных препаратов. Он отметил, что уже приняты законодательные решения, которые позволят официально ввозить препараты, пока не прошедшие официального разрешения.

Напомним, в августе прошлого года в Москве задержали женщину, которая заказала за границей для своего ребенка не зарегистрированный в РФ «Фризиум». Правозащитники и общественность назвали эту ситуацию «абсурдной и бесчеловечной». Обеспокоенность по данному поводу также выразили в Кремле.

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