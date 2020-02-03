Суд арестовал боксера Кушиташвили

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили арестован на два месяца. Об этом стало известно по окончании заседания военного суда.

Адвокат боксера Александр Дегтерев уже сообщил, что защита намерена обжаловать решение суда. Ранее Дегтерев настаивал, что его подзащитный не бил сотрудника Росгвардии и не причастен хранению наркотиков.

Напомним, против боксера заведено уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Об инциденте, произошедшем с 31 января на 1 февраля, сообщили СМИ. По информации медиа, Кушиташвили сломал нос сотруднику Росгвардии. При задержании у боксера якобы изъяли 0,5 грамма кокаина. Спортсмен вину не признал.