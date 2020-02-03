Китай поддержал принимаемые в РФ меры против коронавируса

Пекин выражает большое понимание и поддержку принимаемым в России мерам против нового коронавируса. При этом, по словам полномочного министра посольства КНР в Москве Фань Сяньжуна, власти Поднебесной надеются, что действия РФ не помешают экономическому взаимодействию между нашими странами.

«Мы хотим, чтобы меры, принимаемые в РФ, были адекватны нуждам соответствующей борьбы», - передает слова Фань Сяньжуна «Интерфакс».

Китайский представитель отметил, что в Пекине считают чрезмерными шаги американской администрации, ограничивающей контакты с КНР. Китайская сторона при этом ссылается на высокую оценку своей борьбы с коронавирусом со стороны ВОЗ и на рекомендации ВОЗ не вводить запретов на передвижение и товарообмен с Поднебесной.

При этом правительство России уже ввело некоторые ограничительные меры. Так, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке.

Напомним, вспышка нового коронавируса произошла в Китае 31 декабря в городе Ухань. На данный момент вирус распространился по всей территории Китая, случаи заболевания отмечены во многих странах Юго-Восточной Азии, а также в Австралии, США, Канаде и в европейских странах: Франции, Германии, Финляндии. В Китае число заболевших приближается к 17 тысячам, при этом отмечено больше трехсот смертельных случаев.