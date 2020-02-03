Володин предложил направить ряду стран материалы о Ялтинской конференции

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил направить в парламенты разных стран исторические материалы о Ялтинской конференции.

В понедельник в Госдуме прошло открытие выставки «Ялта 1945. Правда о Победе. Уроки истории». На ней Володин заявил, что было бы правильно перевести выпуск журнала («Историк»), который посвящен Ялтинской конференции, на разные языки и отправить в парламенты США, Британии, Франции и других стран.

«(В парламенты - прим. ред.) Польши - обязательно, Украины для того, чтобы они соприкоснулись с историей, чтобы посмотрели на происходившее глазами их лидеров», - сказал Володин на открытии выставки.

Он отметил, что спустя время некоторые государства пытаются забыть или замолчать историю, а также переписывают ее.

«Мы не можем этого допустить. И в этой связи хочется еще раз сказать тем, кто представляет США, Британию: когда они с легкостью переписывают историю, они перечеркивают память о (президенте США Франклине - ред.) Рузвельте, о (премьер-министре Великобритании Уинстоне - ред.) Черчилле, о тех, кто погиб в этой кровавой войне, граждан своих стран», - сказал Володин.

Крымская (Ялтинская) конференция руководителей трех союзных держав антигитлеровской коалиции - СССР, Великобритании и Соединенных Штатов - проходила с 4 по 11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце. На ней обсуждали вопросы послевоенного устройства.