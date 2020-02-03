Помпео завершил тур по бывшим советским республикам

Госсекретарь США Майк Помпео завершил трехдневный тур по бывшим советским республикам. В течение поездки Помпео посетил Украину, Белоруссию, Казахстан, а завершилась она сегодня в Ташкенте, столице Узбекистана.

Там Помпео встретился с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым, а также принял участие в переговорах с министрами иностранных дел пяти стран Центральной Азии. На встрече обсуждались ситуация в Афганистане, вопросы безопасности и сотрудничества.

До этого американский дипломат посетил Киев, Минск и Нур-Султан, где провел встречи с главами государств. С Александром Лукашенко затронули вопрос о снятии санкций с Белоруссии.

Кроме того, Майк Помпео заявил, что США готовы полностью обеспечить страну нефтью. К сотрудничеству с американскими компаниями - для укрепления экономических связей - он призвал и власти Казахстана.