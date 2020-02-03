Путин обновил состав Совета Безопасности РФ
Президент включил в новый состав Совбеза генпрокурора Краснова и министра юстиции Чуйченко. Указ вступает в силу со дня его подписания.
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении в состав Совета Безопасности России генерального прокурора Игоря Краснова, а также министра юстиции Константина Чуйченко. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, из состава Совбеза были исключены бывший полпред президента в СКФО Александр Матовников, а также экс-глава Минюста Александр Коновалов.
Указ вступает в силу со дня его подписания.