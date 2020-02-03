Путин обновил состав Совета Безопасности РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении в состав Совета Безопасности России генерального прокурора Игоря Краснова, а также министра юстиции Константина Чуйченко. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, из состава Совбеза были исключены бывший полпред президента в СКФО Александр Матовников, а также экс-глава Минюста Александр Коновалов.

Указ вступает в силу со дня его подписания.