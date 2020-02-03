Следователи призвали арестовать боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца

Двукратный чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили отрицает, что нанес удар сотруднику Росгвардии и причастен к хранению наркотических веществ. Об этом он сообщил на заседании военного суда, которое проходит сегодня.

Инцидент произошел с 31 января на 1 февраля. Как рассказал адвокат спортсмена Александр Дегтерев, его подзащитный с товарищем по олимпийской сборной Овиком Оганнисяном поехал в гости на Фрунзенскую набережную. В подъезде дома у спортсменов произошел конфликт с сотрудниками Росгвардии. Те якобы стали заламывать руки боксерам для проверки документов, из-за чего началась потасовка и росгвардеец ударился лицом о перила.

Военное следственное управление СК РФ по Москве ходатайствует о заключении Кушиташвили под стражу. На боксера заведено уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Напомним, Кушиташвили сломал нос сотруднику Росгвардии. Как утверждают СМИ, при задержании у боксера якобы изъяли 0,5 грамма кокаина. Спортсмен вину не признает.