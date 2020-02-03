Голикова: в РФ нет оснований для введения новых ограничительных мер из-за коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что для введения новых ограничений в связи с коронавирусом в Китае нет оснований.

По ее словам, по мере реагирования на развитие ситуации в КНР Россия либо будет действовать в жестком режиме, либо в том режиме, в котором взаимодействует сейчас в плановом порядке.

«Когда речь идет о жестком режиме, то речь идет о чрезвычайной ситуации. Но таковой пока у нас нет, и, соответственно, оснований для того, чтобы вводить какие-то ограничительные меры внутри страны, кроме тех, которые уже ввели, на сегодняшний день не имеется», - сказала Голикова.

Также она отметила, что пока не видит оснований для полного закрытия авиасообщения с КНР из-за заболевания, сообщает РИА Новости.

Голикова также рассказала, что чартерные рейсы, на которых россияне возвращаются из Китая, могут приостановить 14 февраля.

«Регулярные рейсы между Москвой и четырьмя городами КНР продолжают функционировать. Но те чартерные рейсы, которые возвращают наших граждан из КНР в РФ, мы бы хотели остановить 14 февраля», - сказала она.

Вице-премьер обратилась к россиянам, которые находятся в КНР, чтобы они приняли ответственное решение о возвращении на родину.

Вице-премьер добавила, что Китай до сих пор не передал штамм вируса 2019-NCOV, однако российские специалисты работают над вакциной.