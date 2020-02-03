Две иномарки въехали в пешеходов в Твери: есть жертвы

В Твери на перекрестке проспектов Победы и Волоколамского столкнулись легковые автомобили Kia и Folkswagen. Обе машины вылетели на тротуар в толпу пешеходов, ожидавших сигнала светофора на переход дороги. В результате пострадали пять пешеходов и водитель машины Folkswagen. Прибывшие на место аварии медики диагностировали у пешеходов легкие травмы, а водителя отправили в реанимацию в тяжелом состоянии. Позднее появилась информация, что он скончался в больнице.

На обнародованном видео происшествия с камер наблюдения видно, как машина Kia на большой скорости врезается в бок медленно поворачивающего с перекрестка Folkswagen. От удара обе машины вылетают с проезжей части в одном направлении.

По информации УГИБДД по Твери, состояние пострадавших уточняется. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что погибший водитель Folkswagen не уступил дорогу Kia, в то же время автомобиль Kia двигался с превышением скорости.