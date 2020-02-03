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Минобороны начинает эвакуацию россиян из Китая

Наталья Вальханская
02:00 03.02.2020
Тем временем, число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 350, число зараженных достигло 11177.
Минобороны начинает эвакуацию россиян из Китая
© Фото: Cecilia Fabiano, Globallookpress

Минобороны России начнет в понедельник эвакуацию россиян из Китая из-за вспышки пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. По данным посольства РФ, из 202 россиян в провинции Хубэй, с которыми удалось связаться дипломатам, готовность уехать выразили 130 человек.

В целях оперативного вывоза российских граждан будет задействовано пять самолетов ВКС России, на борту которых в Китай для вывоза наших соотечественников прибудут медики и специалисты Минобороны в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты и медицинскими препаратами.

Об эвакуации россиян распорядился Владимир Путин, после чего министром обороны Сергеем Шойгу были даны указания о создании авиационной группировки. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что вывоз граждан РФ запланирован на 3-4 февраля.

Тем временем стало известно, что число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 350, об этом сообщает Reuters со ссылкой на региональный комитет здравоохранения. Число зараженных возросло до 11177, при этом вылечится удалось 295.

Из 2103 новых случая заражения, установленных 2 февраля, 1033 были зафиксировали в городе Ухань.

Еще более 170 случаев заболевания новым вирусом было зарегистрировано в более чем двух десятках других стран и регионов, включая США, Японию, Таиланд, Гонконг и Великобританию.

Накануне также стало известно о решении РЖД полностью приостановить железнодорожное сообщение России с Китаем на фоне распространения коронавирусной инфекции.

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