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Найден способ борьбы с неизлечимым видом рака

Александра Арсентьева
15:51 03.02.2020
Специалисты смогли нарушить взаимодействие между MYC и кофактором WDR5, который облегчает функционирование белков.
Найден способ борьбы с неизлечимым видом рака
© Фото: imago stock&people, Globallookpress

Американские ученые из Университета Вандербильда обнаружили способ справиться с ростом злокачественных опухолей и вызвать их регрессию. Метод основан на блокировании активности белков семейства MYC, отвечающих за приблизительно сто тысяч случаев смерти от неизлечимого рака ежегодно в одних только Соединенных Штатах.

Как сообщается на MedicalXpress, специалисты смогли нарушить взаимодействие между MYC и кофактором WDR5, который облегчает функционирование белков. Известно, что этот комплекс поддерживает функционирование генов, которые способствуют росту злокачественных тканей. Попытки заблокировать напрямую активность белков MYC с помощью лекарств потерпели неудачу.

Ученые провели анализ структуры WDR5, чтобы понять механизм его взаимодействия с MYC. Специалисты также провели эксперименты с лабораторной моделью лимфомы Беркитта, которая отличается высокой степенью агрессивности. Они заменили гены, кодирующие MYC, мутантными формами, чтобы белки не смогли связываться с WDR5. Оказалось, что нарушение взаимодействия между молекулами ведет к всеобъемлющей и быстрой регрессии опухолей.

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